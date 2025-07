Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 09 | 10

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 11 luglio 2025 alle ore 09:10. Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione sul traffico, segnala un incidente sull’A1 tra Orvieto e Attigliano, coinvolgendo due mezzi pesanti e causando 2 km di coda verso Roma. Sul Raccordo Anulare, rallentamenti dalla Laurentina all’Ostiense in carreggiata esterna. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla mobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla relazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente in A1 sulla direttrice Roma coinvolti due mezzi pesanti tra Orvieto e Attigliano Al momento sono 2 km di coda in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare file per traffico lungo la carreggiata interna siamo tra le uscite tu ne abbia seguire i rallentamenti dalla Laurentina al Ostiense in esterna Si procede a rilento da da Roma Fiumicino alla Tuscolana e dalla Prenestina ^ 24 è proprio sulla tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda da Porto il bivio per la tangenziale est direzione centro Le altre notizie gli eventi nei dai capitale prosegue oggi all'Eur nel centro congressi la nuvola la conferenza sul Ucraina la colomba o interdetta al traffico nell'area dell'Euro nello specifico È attivo il divieto di transito sulle carreggiate centrali e sulle complanari nel tratto tra Largo Pella fino alle rampe di immissione di uscita della Roma Fiumicino in arrivo dal centro uscita obbligatoria verso Invia della Magliana transito vietato da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo direzione centro situazione analoga divieto di transito da viale dell'Umanesimo a viale Africa e da qui a Largo per la per trasporto pubblico chiuso la Stazione EUR Fermi della metro B 23 linee di bus deviano sul percorsi alternativi inevitabili le ripercussioni di traffico file lungo via Ostiense Viale dell'Oceano Atlantico strade limitrofe da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it