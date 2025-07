Via Silio Italico rinasce il campetto | Un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato

Via Silio Italico si trasforma, dando nuova vita al suo storico campetto sportivo grazie a un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato. Un progetto di riqualificazione e gestione affidato all’associazione Michi per Sempre, che riporta il cuore sportivo nel quartiere. Questa iniziativa dimostra come l’unione di risorse e passione possa creare spazi autentici di aggregazione e benessere. Il ritorno del campetto è solo l’inizio di una rinascita condivisa.

