Via Petrarca, già trasformata in una strada a misura di ciclista e pedone, rappresenta un esempio concreto di mobilità sostenibile. La sperimentazione, proseguita fino a dicembre, ha riscosso entusiasmo tra studenti, genitori e cittadini, rafforzando l’impegno di Fiab Udine Abicitudine per un ambiente più salubre e sicuro. Questa iniziativa dimostra che con piccoli cambiamenti possiamo migliorare la vita di tutti: continuate a seguirci per scoprire altre novità!

Proseguirà fino a dicembre la sperimentazione della strada scolastica in via Petrarca, davanti alla scuola media Valussi. Una decisione accolta con soddisfazione da Fiab Udine Abicitudine, che da anni promuove una mobilità più sostenibile e a misura di studente. Via Petrarca "Strada scolastica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Via Petrarca, Fiab: Fatta la strada, facciamo i ciclisti; In bici per Arezzo, Fiab: Ciclabile di via Petrarca? Errore averla tolta, ma bene quella del Pionta.

