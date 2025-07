Via da qui figli di p Ristoratore insulta e caccia via i clienti israeliani

Dalle strade di Napoli a quelle di Vigo, si ripete il dramma dei ristoranti che scacciano clienti israeliani, alimentando tensioni e polemiche. In entrambe le città , decisioni estemporanee e polarizzanti mettono alla prova il senso di ospitalità e le relazioni internazionali. Questi episodi sollevano una domanda urgente: fino a che punto può arrivare il confine tra opinione personale e rispetto reciproco?

Paesi diversi, ma dinamiche pressochĂ© identiche. Se lo scorso maggio era scoppiato un putiferio per la decisione di una taverna di Napoli di cacciare clienti israeliani per il dramma a Gaza, in Spagna si sta ripetendo lo stesso schema per quanto accaduto in un ristorante di Vigo, nella comunitĂ autonoma della Galizia. Salim Slim, proprietario del “MiMassa”, locale di cucina italiana, ha insultato e allontanato un gruppo di turisti dello Stato ebraico. “Via di qui figli di p.” la furia dell’imprenditore libanese. La ricostruzione dei fatti è possibile grazie al video registrato dallo stesso ristoratore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Via da qui, figli di p...". Ristoratore insulta e caccia via i clienti israeliani

