Via Catania a distanza di sette anni cede ancora il terreno sotto i palazzi

Sette anni di segnali ignorati, di promesse non mantenute e di emergenze che si susseguono senza soluzione. La piccola traversa di via Catania, nel II municipio, è diventata un simbolo di incuria e di mancanza di interventi concreti. Gli abitanti, ormai esasperati, temono che questa situazione possa peggiorare ulteriormente, compromettendo la sicurezza e la qualità della vita. È ora di agire prima che il problema diventi irrisolvibile.

Acqua che esce a spruzzo dalle tubature, terreno ceduto, una recinzione arancione che rende inaccessibile quasi la totalità della strada. Succede in questi giorni in una piccola traversa di via Catania, nel II municipio. Dove gli abitanti iniziano a spazientirsi. E preoccuparsi. Perché sette anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

