Via alla nuova gestione pubblico-privata dei servizi per anziani Ma è scontro aperto tra i sindacati

Via alla rivoluzione nei servizi per anziani in Romagna Faentina: ieri è stato siglato il Protocollo d’intesa tra ASP, Comuni e Cisl, dando vita a "Primula scarl", una società pubblico-privata che promette innovazione e qualità. Tuttavia, la novità ha acceso un acceso scontro tra i sindacati, divisi tra solidarietà e preoccupazione. La strada verso un nuovo modello di assistenza si fa incerta, ma l’obiettivo rimane chiaro: migliorare la vita degli anziani.

Nel pomeriggio di ieri, l'Asp della Romagna Faentina, i Comuni soci e la segreteria provinciale Cisl hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa che accompagna la costituzione della nuova società consortile "Primula scarl", il nuovo soggetto giuridico a partecipazione pubblico-privata che avrà il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

