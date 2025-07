Vi svelo la mia tattica segreta per sfruttare al meglio il buffet della colazione dell’hotel | così si risparmia una piccola fortuna Il consiglio di Nicola Lewis è virale

Se desideri iniziare la giornata con stile e risparmiare, non puoi perderti la tattica segreta di Nicola Lewis per sfruttare al massimo il buffet della colazione in hotel. Questa strategia, diventata virale sui social, ha giĂ fatto impazzire i turisti e i tabloid inglesi. Vuoi scoprire come ottenere il massimo senza svuotare il portafoglio? Continua a leggere e svela anche tu il trucco di questa donna geniale.

Una donna ha diviso i social media e fatto impazzire i tabloid inglesi dopo aver dimostrato una tattica per sfruttare al meglio il buffet della colazione in hotel durante le vacanze. Nicola Lewis, esperta di decluttering, condivide regolarmente sui suoi profili pubblici consigli di viaggio e trucchi per risparmiare denaro. In un video caricato sulla sua pagina @thisgirlcanorganise a giugno, ha condiviso la sua migliore “strategia” per i turisti in vacanza in resort all-inclusive o in sistemazioni con mezza pensione. Strategia che in Italia esiste dalla notte dei tempi, soprattutto negli hotel di montagna, e che consiste nella preparazione del classico panino con la rosetta o michetta che offre la colazione dell’albergo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vi svelo la mia tattica segreta per sfruttare al meglio il buffet della colazione dell’hotel: così si risparmia una piccola fortuna”. Il consiglio di Nicola Lewis è virale

