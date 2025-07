VI RACCONTO IL MIO INFERNO | le verità nascoste di Fedez e Chiara Ferragni

Un momento di fragile introspezione che ha aperto le porte a un viaggio di sofferenza, rinascita e verità nascoste. In questo racconto intenso, Fedez rivela i dettagli più crudi della sua battaglia con la depressione e il dolore personale, svelando per la prima volta le sfide invisibili dietro il glamour e la fama. Un memoir che scuote e coinvolge, invitandoci a riflettere sulla complessità dell’animo umano e sulle maschere da indossare.

I dettagli più crudi e inediti del racconto di Fedez: dal matrimonio in frantumi con Chiara Ferragni al tunnel della depressione. Un viaggio senza filtri tra fama e dolore. Fedez ha deciso di raccontare tutto partendo dal luogo simbolico del suo tracollo: il palco di Sanremo. Non quello del Pandoro-gate, ma quello di due anni prima. Fu lì che capì che il matrimonio con Chiara Ferragni si stava sbriciolando sotto i riflettori. Un momento di tensione pura, in cui le accuse reciproche rimbombavano come spari. Tornarci poi, quest’anno, fu come riaprire una ferita ancora sanguinante. Sul palco cantava Battito con gli occhi chiusi, non per ispirazione artistica ma per non crollare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv