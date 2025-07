Verso la nuova stagione Cauz rilancia la sfida | Sogniamo i playoff

Verso la nuova stagione, Cauz rilancia la sfida: sogniamo i playoff. Durante la festa per oltre 800 giovani provenienti da Modena e provincia, al via delle Olimpiadi dei centri estivi targate UISP, il difensore gialloblù Cristian Cauz ha regalato sorrisi e emozioni, incontrando i ragazzi tra foto, selfie e partite. Con gli occhi già puntati sul futuro e sulle ambizioni per una stagione all'insegna del successo, la squadra si prepara a vivere un’annata indimenticabile.

Alla festa per gli oltre 800 ragazzi provenienti da Modena e provincia per le Olimpiadi dei centri estivi targate Uisp, allo Sport Village di Modena, era presente anche il gialloblù Cristian Cauz. Il difensore canarino ha incontrato i giovani, non si è sottratto a foto e selfie e ha giocato con loro, a pochi giorni dal raduno allo stadio Braglia e dell’inizio della nuova annata. I pensieri sono ovviamente rivolti al futuro e alle ambizioni per la prossima stagione che, però, devono costruirsi sulla voglia di rimediare al brutto finale di maggio: "Sicuramente vogliamo porre rimedio al finale dello scorso campionato – ha detto Cauz – vogliamo fare bene, siamo carichi e pronti per ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso la nuova stagione. Cauz rilancia la sfida: "Sogniamo i playoff»

Heading into the new season. Cauz raises the stakes: "We're dreaming of the playoffs." - I pensieri sono ovviamente rivolti al futuro e alle ambizioni per la prossima stagione che, però, devono costruirsi sulla voglia di rimediare al brutto finale di maggio: "Sicuramente vogliamo porre ri ... sport.quotidiano.net scrive