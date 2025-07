Versa una caparra di oltre 500 euro ma scopre che la stanza non esiste La vacanza a Rimini si rivela una truffa

Una giovane donna, entusiasta di prenotare una vacanza a Rimini, versa oltre 500 euro come caparra, solo per scoprire che la stanza non esisteva. La vacanza da sogno si trasforma in un incubo quando si rivela una truffa ben pianificata. Gli agenti della Questura di Rieti hanno smascherato i responsabili, denunciandoli per frode. Una storia che sottolinea quanto sia importante restare vigili e informati prima di affidare i propri soldi online.

Sembrava un’opportunitĂ perfetta per una vacanza a Rimini, ma si è rivelata una truffa orchestrata con freddezza e metodo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti, come riporta TarantoToday, hanno denunciato in stato di libertĂ un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

