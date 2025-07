Verona si era fatto in casa il museo con reperti egizi e precolombiani | sequestrati dai carabinieri

A Verona, la passione per l'archeologia si è trasformata in un vero e proprio museo casalingo, con reperti egizi e precolombiani sequestrati dai carabinieri. L’uomo, innamorato delle civiltà antiche, aveva raccolto queste preziose testimonianze nel corso di trent’anni, acquistandole nei mercatini del Nord Est Italia. Un esempio di dedizione che ci ricorda quanto il cuore possa alimentare sogni e curiosità inaspettate.

