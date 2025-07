Veroli Chiostro in scena 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Veroli! La V Edizione di “Veroli Chiostro in Scena 2025” trasforma il suggestivo Chiostro di Sant’Agostino in un palcoscenico di emozioni, grazie alla collaborazione tra il Comune, Duecento22 - Arti e Spettacolo, la Pro Loco Veroli e la FITA Frosinone. Due spettacoli straordinari ti aspettano: un viaggio tra arte, cultura e magia che non puoi perdere!

Veroli, in scena La mandragola; Chiostro in Scena; Presentato ufficialmente il calendario degli eventi estivi “Veroli Èstate con noi”.

