Verity | posticipata l' uscita nelle sale del film con star Anne Hathaway e Dakota Johnson

L’attesa per il nuovo film “Verity”, con protagonisti Anne Hathaway e Dakota Johnson, si fa ancora più emozionante. Dopo aver conquistato i lettori di Colleen Hoover, questa affascinante trasposizione cinematografica sarà disponibile nelle sale solo dall’autunno 2026. Un rinvio che alimenta la curiosità, ma anche un’anticipazione di un evento imperdibile per gli appassionati di suspense e romanticismo. Le aspettative sono alte: preparatevi a scoprire cosa riserva questa attesa lunga ma promettente avventura.

Amazon MGM Studios ha deciso di spostare all'autunno la distribuzione nelle sale del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover. Amazon MGM Studios ha annunciato la nuova data di uscita del film Verity, l'adattamento del romanzo di Colleen Hoover che avrà come star Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. L'appuntamento per gli spettatori nelle sale cinematografiche è slittato di qualche mese ed è ora stato fissato al 2 ottobre 2026. Le prime anticipazioni sul film Verity, nei cinema americani, dovrà scontrarsi attualmente con il nuovo film diretto da Alejandro G. Inarritu che ha come star Tom Cruise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it