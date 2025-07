Ventura avverte l’Inter | Questo Napoli può aprire un ciclo vi spiego il motivo

Giampiero Ventura lancia un avvertimento all'Inter: il Napoli potrebbe aprire un ciclo vincente nel prossimo campionato di Serie A. Durante il programma Marte Sport Live su Radio Marte, l’ex ct della Nazionale ha spiegato i motivi dietro questa possibilità , analizzando le dinamiche e le potenzialità delle squadre in corsa per lo scudetto. La sua previsione invita a riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono i nerazzurri in questa stagione cruciale.

. L’analisi dell’ex CT della Nazionale italiana. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso del programma Marte Sport Live, l’ex ct della Nazionale e allenatore, tra le altre, del Torino, Giampiero Ventura, si è espresso così sulla lotta scudetto che caratterizzerĂ il prossimo campionato di Serie A. Nella sua lunga analisi, avverte l’ Inter di Crisitan Chivu del fatto che questo Napoli di Antonio Conte può aprire un ciclo vincente dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno. LE PAROLE DI GIAMPIERO VENTURA – « Il mercato del Napoli è appena iniziato ma la traccia è molto interessante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventura avverte l’Inter: «Questo Napoli può aprire un ciclo, vi spiego il motivo»

In questa notizia si parla di: ventura - avverte - inter - napoli

Torino, Ventura avverte:| 'Inter, ricordi il Bari e Mou?'; Ventura avverte la Juve: preferisce Spinazzola a De Sciglio; Ventura avverte Vasco:| 'Occhio al prato dell'Olimpico'.

Ventura: â€śÈ un momento storico per Napoli, può iniziare un ciclo” - Gianpiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato, tra le altre cose, della prossima stagione di Serie A. Lo riporta msn.com

Napoli-Cagliari, Ventura avverte: "Non dimenticate cosa successe ... - MSN - L'allenatore ex Torino e Nazionale, Giampiero Ventura, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, per parlare dell'ultima sfida di ... Riporta msn.com