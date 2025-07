Venti anni di ' Tramonto divino' come è nato? Eravamo sul molo serviva un evento che valorizzasse il vino romagnolo

Vent'anni di Tramonto Divino: un viaggio che ha saputo valorizzare il vino romagnolo come mai prima d'ora. Dalla guida "Emilia Romagna da bere e da mangiare", cresciuta fino a 344 pagine, alle oltre 250 cantine e mille vini valutati dai sommelier Ais, il nostro percorso è stato un vero e proprio tributo alla tradizione enologica della regione. Ricordando il nostro primo opuscolo di 70 pagine, oggi celebriamo due decenni di passione e scoperta.

