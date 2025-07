Venezia sorpreso in centro con 35 dosi di cocaina e hashish | arrestato pusher irregolare sarà espulso

Venezia, città di magia e mistero, si svela anche nelle sue ombre: un pusher irregolare è stato sorpreso nel centro storico con 35 dosi di cocaina e hashish, finendo in manette. La polizia, attenta e determinata, ha sequestrato droga e assicurato alla giustizia un cittadino straniero che ora affronta l’espulsione. Un duro colpo al degrado, ma anche un segnale di lotta contro chi fa della nostra città un luogo di illegalità.

Un cittadino straniero è stato arrestato a Venezia per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati cocaina e hashish durante i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Venezia, sorpreso in centro con 35 dosi di cocaina e hashish: arrestato pusher irregolare, sarà espulso

In questa notizia si parla di: venezia - cocaina - hashish - arrestato

