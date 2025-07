Venezia e le epidemie | una mostra e un viaggio nella storia di una città modello

Venezia, culla di innovazione e resilienza, ha affrontato nel corso dei secoli numerose epidemie, lasciando un’impronta indelebile nella sua storia. La mostra “Venezia e le epidemie” ci invita a un viaggio nel tempo, esplorando come questa città modello abbia saputo reagire e adattarsi alle sfide sanitarie, preservando il suo spirito e la sua identità. Un percorso affascinante che rivela le strategie intraprese e il retaggio che ancora oggi ci ispira.

È riconosciuto dagli storici come la Serenissima fosse uno stato all’avanguardia in molti campi della vita economica, istituzionale, sociale e culturale. Uno degli esempi più importanti, il cui lascito è arrivato sino ai giorni nostri, è stata la sua capacità di risposta di fronte alle epidemie. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"Venezia e le epidemie": una storia dal passato raccontata al futuro - La Fondazione Cini propone una piccola ma significativa mostra che svela le strategie messe in campo dalla Serenissima per affrontare le emergenze epidemiche, tra libri antichi e tecnologia. Riporta ilbolive.unipd.it