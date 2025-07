venezia e la laguna non sono tra i siti unesco a rischio

Venezia e la sua laguna, gioielli unici al mondo, non sono più considerati a rischio tra i siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La decisione, presa oggi a Parigi durante la riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riconosce i progressi nella gestione e tutela di questa meraviglia. La Farnesina, il Ministero della Cultura e il Comune di Venezia celebrano questo risultato come un importante passo avanti per preservare il patrimonio culturale e naturale della città.

