Vederti diversa | il nuovo singolo dei GIURO tra funk malinconia e ossessioni estive

Dall’11 luglio, immergiti in "Vederti diversa", il nuovo singolo dei GIURO. Un brano che mescola funk, malinconia e ossessioni estive, offrendo un racconto intenso di relazioni che cambiano e si dissolvono. Un’anticipazione emozionante dell’EP in arrivo entro l’estate, capace di catturare le sfumature di un’estate diversa, tra sentimenti contrastanti e ricordi indelebili. Perché certe storie meritano di essere ascoltate ancora e ancora...

“Vederti diversa”, il nuovo singolo dei GIURO, è disponibile da oggi 11 luglio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano anticipa l’EP in uscita entro la fine dell’estate. Si tratta di un racconto emotivo che raccoglie storie di relazioni finite male, un intreccio confuso di momenti che mostrano come gli amori nascono, cambiano e, a volte, si spengono. Un’estate diversa: tra conquiste e pensieri ossessivi. Dall’ 11 luglio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Vederti diversa”, il nuovo singolo dei GIURO, che anticipa l’uscita del prossimo EP prevista per fine estate. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com