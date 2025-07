Vasto incendio a Campi Bisenzio colonna di fumo visibile da lontano FOTO

Un vasto incendio ha scatenato un’enorme colonna di fumo nero visibile da lontano a Campi Bisenzio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona tra via Chiella e via delle Cicogne. La cittadinanza è invitata a mantenere alta l’attenzione e rispettare eventuali allerte: aggiornamenti in corso per capire l'entità e le cause di questa emergenza.

Incendio ieri sera a Campi Bisenzio, nella zona tra via Chiella e via delle Cicogne, nella zona nord ovest della città. Non si conoscono ancora i dettagli dell'accaduto ma una vistosa colonna di fumo nero è stata a lungo visibile anche da molto lontano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

