Vasco Rossi in poche ore sold out i biglietti dei concerti del 2026

Vasco Rossi conquista ancora una volta il cuore dei suoi fan, con i biglietti per il suo attesissimo Vasco Live Tour 2026 che volano letteralmente via in poche ore. A pochi giorni dalla fine del suo trionfale tour negli stadi, già sono stati venduti oltre 350.000 biglietti, segnando un record di vendite e un successo senza precedenti. Un risultato che conferma il suo status di icona indiscussa della musica italiana e lascia tutti a parlare di un’onda di entusiasmo impossibile da fermare.

A pochi giorni dalla chiusura del suo trionfale tour negli stadi, nel giorno dell’uscita del remix di ‘Va bene, Va bene così’, nelle prime due ore di vendita generale, Vasco Rossi fa registrare oltre 350mila biglietti già venduti. Con un anno di anticipo Vasco Live tour 2026, è praticamente sold out. “Sono dati folgoranti. – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. Vasco Lice in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vasco Rossi, in poche ore sold out i biglietti dei concerti del 2026

