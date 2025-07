Vasco Rossi a Ferrara la carica dei 100mila | biglietti ' normali' esauriti in un' ora

Vasco Rossi torna a conquistare i cuori dei fan: a Ferrara, la vendita dei biglietti per i suoi concerti ha registrato un vero e proprio record, con 100.000 tagliandi normali esauriti in meno di un’ora e tutto sold out in due ore e mezza. Un’affluenza incredibile che conferma il suo status di leggenda della musica italiana. Il 5 e 6 giugno 2026, alle 20.45, il cantautore tornerà sul palco per emozionare ancora una volta il pubblico, lasciandoci...

Tutto esaurito in due ore e mezza. Sono bastati meno di 150 minuti per riempire il parco urbano a Vasco Rossi (è ipotizzabile una capienza di circa 50mila persone a serata, anche se il dato esatto non è stato comunicato ufficialmente). Il 5 e 6 giugno 2026 - con inizio alle 20.45 -, il cantautore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

