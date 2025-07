Vasco Rossi 2026 è già sold out | ‘bruciati’ in poche ore i biglietti

Vasco Rossi, il rocker che non smette mai di sorprendere, ha infiammato l’estate 2025 con il suo nuovo tour 2026. In appena poche ore, i biglietti sono stati letteralmente bruciati, lasciando migliaia di fan a bocca asciutta. Un successo travolgente che conferma ancora una volta il suo status di icona indiscussa della musica italiana. Inutile dire che...

Bologna, 11 luglio 2025 – "Bruciati" ovunque nel giro di pochissimo tempo i biglietti per il nuovo tour di Vasco Rossi. La prevendita è iniziata alle ore 13 su livenation.it, ma nel giro di qualche ora tutti i biglietti sono stati acquistati da decine di migliaia di fan in fremente attesa da un mese. Proprio l'11 giugno scorso, infatti, lo stesso artista aveva annunciato le date del nuovo tour dal palco dello stadio di Bologna. Inutile dire che in tantissimi hanno segnato sul calendario la data di oggi. Vasco Rossi, le cartoline da 'Zoccaland' diventano virali Roma - 28 Giugno 2025 Concerto di Vasco Rossi - "VASCO LIVE DUEMILAVENTICINQUE" Nella Foto: Vasco Rossi foto Andrea Bracaglia-Ag Aldo Liverani sas Nelle prime due ore oltre 350mila i biglietti venduti.

