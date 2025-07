Vasco Live il tour del 2026 è già sold out | 350mila i biglietti venduti in poche ore

Il Vasco Live Tour 2026 sta infiammando il cuore dei fan, con 232 show già sold out e oltre 350.000 biglietti venduti in poche ore. L’attesa cresce, anche a Ancona, con due imperdibili concerti allo Stadio Del Conero che promettono di essere uno degli eventi più memorabili dell’estate. A pochi giorni dalla fine del suo tour trionfale negli stadi e in uscita del remix di "Va bene, va bene", il mito Vasco è pronto a farci vivere emozioni uniche.

Il Vasco Live Tour 2026, in scena anche nel capoluogo dorico con due concerti allo Stadio Del Conero, si preannuncia già come uno degli eventi più attesi dell’estate. A pochi giorni dalla conclusione del suo trionfale tour negli stadi e in concomitanza con l’uscita del remix di Va bene, va bene. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: tour - vasco - sold - 350mila

Estate 2025: Vasco Rossi 13 appuntamenti, Ultimo record e tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe - L'estate 2025 si prepara a essere epica nel panorama musicale italiano, con Vasco Rossi che annuncia 13 imperdibili concerti e il tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe che promette emozioni forti.

Sold out in neanche due ore tutte le date del tour di Vasco 2026 (oltre 350 mila biglietti venduti) Vai su X

Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: sold out il Live tour 2026; Ancona | Vasco Live, il tour del 2026 è già sold out: 350mila i biglietti venduti in poche ore; Vasco Rossi. Tour 2026 sold out.

Vasco Live 2026, polverizzati in poche ore 350mila biglietti - A pochi giorni dalla chiusura del suo trionfale tour negli stadi, nel giorno dell'uscita del remix di "Va bene, Va bene così", il Vasco Live tour 2026 è praticamente già sold out: nelle prime due ore ... Secondo ansa.it

Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: sold out il Live tour 2026 - Vasco Rossi ha venduto 350 mila biglietti in due ore, così il tour 2026 è praticamente sold out. Lo riporta fanpage.it