Vasco Live 2026 esauriti in poche ore tutti i concerti | oltre 350mila biglietti già venduti

Vasco Live 2026 sta facendo il record! In sole due ore, oltre 350.000 biglietti sono stati venduti, confermando il suo status di icona senza tempo. L’entusiasmo travolge i fan di tutto il Paese, e il tour si preannuncia come uno degli eventi più memorabili dell’anno. Con un successo così travolgente, è chiaro che Vasco continuerà a regalarci emozioni uniche. La domanda ora è: sei pronto a far parte di questa leggenda?

ROMA – A pochi giorni dalla chiusura del suo trionfale tour negli stadi, nel giorno dell’uscita del remix di “Va bene, Va bene così”, il Vasco Live tour 2026 è praticamente giĂ sold out: nelle prime due ore di vendita generale sono oltre 350mila i biglietti giĂ venduti. “Sono dati folgoranti – dice Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. Vasco Live in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vasco Live 2026, esauriti in poche ore tutti i concerti: oltre 350mila biglietti giĂ venduti

