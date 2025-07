Vasanello non vuole entrare in Talete ma il Tar respinge il ricorso

Il trasferimento del servizio idrico a Talete ha suscitato un acceso dibattito tra amministrazioni e cittadini, ma il Tar del Lazio ha deciso: il ricorso del Comune di Vasanello è stato respinto. La sentenza, pubblicata l’8 luglio, conferma la legittimità delle determinazioni regionali, rafforzando la scelta di affidare il servizio a Talete. Ora, si apre una nuova fase nella gestione idrica della zona, che promette maggior efficienza e innovazione.

Trasferimento del servizio idrico a Talete, il Tar dà ragione alla Regione Lazio: rigettato il ricorso del Comune di Vasanello. La sentenza della quinta sezione è stata pubblicata l'8 luglio e si è espressa sul ricorso contro il decreto del governatore che disponeva l'attivazione dei poteri.

