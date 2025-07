Variante di Olgiate Comasco pubblicato il bando | il costo sfiora i 10 milioni di euro

Una nuova arteria strategica che promette di migliorare la viabilità e collegare più efficacemente le comunità locali. Con un investimento che sfiora i 10 milioni di euro, questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale della zona. La Provincia di Como ha dato il via libera a un progetto ambizioso, destinato a trasformare il volto di Olgiate Comasco e a offrire benefici duraturi per cittadini e imprese.

La Provincia di Como ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, nel territorio del Comune di Olgiate Comasco. Il progetto prevede la realizzazione di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

