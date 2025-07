Varchi elettronici a Lugo nell’Area pedonale urbana del fine settimana

A Lugo, nel cuore del centro storico, i varchi elettronici entrano in azione ogni fine settimana per tutelare l'area pedonale urbana. Dalle 19:30 di venerdì alle 24 di domenica, le strade si trasformano in un'oasi di sicurezza, riducendo il traffico e migliorando la qualità della vita. Questa innovazione, introdotta alla fine del 2022, continua a rafforzare l'impegno della città verso un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti.

Lugo (Ravenna), 11 luglio 2025 - A partire dalle ore 19,30 di oggi e fino alle ore 24 di domenica saranno in funzione i varchi per la rilevazione elettronica delle infrazioni per le auto nell’area pedonale urbana del centro storico di Lugo. La stessa cosa poi succederà ogni fine settimana. La zona pedonale è stata introdotta alla fine del 2022 ed è quella compresa fra il tratto finale di corso Matteotti, a partire dall’intersezione con via Pisacane, e la parte della stessa piazza Baracca che arriva fino a via Magnapassi. I rilevatori, attivati in pre-esercizio dallo scorso 5 maggio (cioè operanti per le rilevazioni ma non per le sanzioni), si trovano in via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Pisacane, e in piazza Baracca, al civico 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it