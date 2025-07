Vannacci | Lega coerente con la sua visione Nessuna crepa con gli alleati

Roberto Vannacci, vice e europarlamentare della Lega, ribadisce la coerenza del partito con la propria visione di un’Europa dei popoli, lontana dagli interessi di banche e multinazionali. Dopo il voto di sfiducia alla presidente Ursula von der Leyen, che ha visto una maggioranza schiacciante contro di lei, Vannacci sottolinea come non ci siano crepe con gli alleati, confermando l’unità della posizione leghista. È questa compattezza che rafforza la loro strategia politica.

«La Lega, coerente con la sua visione di un'Europa dei popoli e non delle banche e delle multinazionali, ha votato contro questa Commissione che ha dimostrato di essere lontana dai veri interessi dei cittadini. Con gli alleati? Nessuna crepa». È questo il commento del vice della Lega ed europarlamentare Roberto Vannacci dopo il voto di sfiducia alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, bocciata con 360 voti contrari, 175 sì, e 18 astenuti. La sfiducia alla von der Leyen da parte della Lega era scontata. Ma FdI e FI hanno votato in modo difforme, i primi si sono astenuti, i secondi hanno votato per il no.