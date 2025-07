Vanina – Un vicequestore a Catania | le anticipazioni trama e cast della prima puntata replica

Stasera su Canale 5 torna in replica "Vanina – Un vicequestore a Catania", la coinvolgente miniserie italiana tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Con Giusy Buscemi nel ruolo di Vanina, la serie promette emozioni e suspense ambientate nel cuore della Sicilia. Scopriamo insieme anticipazioni, trama e cast della prima puntata, per non perdere neanche un momento di questa avvincente avventura che ci farà immergere nel mondo del crimine e della giustizia.

. Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la prima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella prima puntata, dal titolo Il Re del Gelato, la protagonista assisterà a un misterioso caso di “tentato avvelenamento”, che avrà luogo nella gelateria più rinomata della città. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Vanina – Un vicequestore a Catania: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

In questa notizia si parla di: prima - puntata - vanina - vicequestore

Matrimonio a Prima Vista 14, anticipazioni settima puntata - Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 14, in programma mercoledì 21 maggio 2025 su Real Time, le tre coppie protagoniste si trovano a un passo dalla scelta finale.

Da venerdì, in prima serata su #Canale5 e su #MediasetInfinity, ci aspetta la prima stagione di #Vanina Un vicequestore a Catania Con #GiusyBuscemi #GiorgioMarchesi #ClaudioCastrogiovanni #CorradoFortuna #DajanaRoncione #OrlandoCinque # Vai su X

Da domani sera, venerdì 11 luglio, ci aspettano quattro intriganti indagini con la squadra Mobile di Catania #Vanina-Un vicequestore a Catania, la prima stagione, su #Canale5 e in streaming su #MediasetInfinity. Da non perdere! #GiusyBuscemi #Cla Vai su Facebook

Estate in giallo: su Canale 5 torna ‘Vanina’. Trama e cast della prima puntata in replica oggi 11 luglio; Vanina, vicequestore a Catania: come è finita la fiction e dove è possibile rivederla; Vanina Un vicequestore a Catania, stasera 11 luglio, la replica della prima puntata su Canale 5.

Vanina torna in onda replica: com’è finita prima stagione/ Anticipazioni 11 luglio 2025: omicidi per Guarrasi - Vanina Un vicequestore a Catania torna in onda questa sera con le repliche: com'è finita prima stagione e anticipazioni puntata di oggi (11 luglio) ... Lo riporta ilsussidiario.net

Estate in giallo: su Canale 5 torna ‘Vanina’. Trama e cast della prima puntata in replica oggi 11 luglio - Riguardiamo le indagini della vicequestore di Catania per preparaci alla seconda stagione in arrivo dopo l'estate ... Riporta msn.com