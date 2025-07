Vandali in azione a Collegno scuola distrutta e allagata | Gli impianti sono tutti da riverificare e ripristinare

Una notte di devastazione ha colpito Villa 6 nel parco della Certosa di Collegno, distrutta e allagata da vandali. Gli impianti sono gravemente danneggiati e necessitano di riparazioni urgenti, mettendo a rischio il ritorno in classe previsto per settembre. Questa azione insensata minaccia il futuro di un importante progetto educativo che avrebbe portato 15 nuove aule all’Istituto Curie-Levi. Ora, si rende indispensabile un pronto intervento per ripristinare quanto compromesso e restituire alla comunità un luogo di crescita e formazione.

Nella notte di venerdì 11 luglio dei vandali hanno devastato Villa 6 nel parco della Certosa di Collegno, edificio che ospiterà 15 nuove aula dell’Istituto di Istruzione Superiore Curie-Levi. La scuola, dopo importantissimi lavori di recupero, era praticamente pronta per la consegna di settembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

