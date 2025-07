Valverde da fine agosto la Ztl verso Città Alta riapre al traffico solo negli orari di punta

A Bergamo, la ZTL di Valverde si prepara a cambiare volto: a partire dal 23 agosto, dopo i lavori su via Maironi da Ponte, il traffico sarà limitato solo durante le ore di punta, lasciando libero il cuore della città in gran parte della giornata. Un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una città più vivibile. Scopri come questa novità influenzerà i tuoi spostamenti quotidiani.

Bergamo. A partire dal termine dei lavori attualmente in corso su via Maironi da Ponte, previsti per la seconda metà di agosto 2025, con presumibile riapertura della ZTL al traffico dal 23 agosto, entreranno in vigore i nuovi orari di attivazione della ZTL Valverde che prevedono il divieto di transito da lunedì a domenica dalle 00.00 alle 24.00, con l'eccezione delle seguenti fasce orarie: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9.30 e dalle 16 alle 19.30. In questo modo, il cosiddetto "scavalco di Città Alta" non sarà completamente vietato come lo è stato durante i cantieri che hanno interessato l'area negli scorsi mesi e ancora in corso, ma verrà regolamentato in maniera più rigorosa rispetto al passato.