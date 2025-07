Valmadrera aderisce ai nidi gratis | sostegno economico per 180 famiglie

Valmadrera si impegna a sostenere le famiglie con bambini piccoli, aderendo alla misura "Nidi Gratis Plus-Bonus 2025/26". Un passo importante che garantirà un sostegno economico a 180 famiglie, facilitando l’accesso ai servizi educativi e contribuendo a un futuro più sereno per i più piccoli. Con questa iniziativa, il Comune conferma la propria attenzione alle esigenze delle famiglie, promuovendo un ambiente più inclusivo e solidale.

Via libera al sostegno economico per le famiglie con bambini piccoli. Il Comune di Valmadrera ha dato il via libera alla "Misura nidi gratis Plus-Bonus anno 202526", approvata con delibera di giunta del 7 luglio. L'iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia, punta a ridurre significativamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it