Valentin Carboni Inter contatti costanti col Genoa e accordo trovato | ecco la formula finale dell’operazione

Valentin Carboni, promettente talento argentino classe 2005, sta per voltare pagina: l’Inter ha consolidato i contatti con il Genoa e ha trovato l’accordo definitivo. La formula dell’operazione è ormai definita, e il giovane centrocampista potrebbe vestirsi presto di rossoblù, pronta a brillare sotto la guida del nuovo club. La prossima stagione si annuncia ricca di sfide e opportunità per il ragazzo, che si appresta a lasciare il segno in Serie B.

per il trasferimento dell’argentino. Con ogni probabilità prossima stagione vedrà Valentin Carboni, fantasista argentino classe 2005, con la maglia del Genoa. Il talentuoso centrocampista, che ha fatto parlare di sé per le sue qualità tecniche e visione di gioco, è vicino a un trasferimento in prestito secco al club rossoblù. Dopo un periodo complicato segnato da un grave infortunio al ginocchio durante la sua esperienza al Marsiglia, Carboni avrà la possibilità di recuperare la forma migliore, giocando in Serie A con il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, contatti costanti col Genoa e accordo trovato: ecco la formula finale dell’operazione

