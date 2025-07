Valentin Carboni Genoa affare al traguardo per il prestito dall’Inter | il piano dei rossoblù

Valentin Carboni sta per diventare un nuovo rinforzo del Genoa, nel segno di un affare ormai in dirittura d’arrivo con l’Inter. Il talento argentino classe 2005, desideroso di spazio e crescita, trova così la sua nuova casa tra i rossoblù, pronti a scommettere sul suo potenziale. Il trasferimento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di sviluppo del giovane attaccante, che ora può concentrarsi su una nuova sfida.

