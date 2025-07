Valditara | Quarantamila studenti ucraini sono iscritti nelle scuole italiane L’Italia fa la differenza nell’investimento educativo

In un momento di grande sfida e speranza, l’Italia si conferma protagonista nell’investimento educativo, accogliendo 40.000 studenti ucraini e puntando sulla rinascita culturale e formativa. Con il ministro Valditara che riapre i lavori alla Nuvola dell’Eur e l’annuncio di Meloni di un aiuto di 10 miliardi, il nostro Paese dimostra di credere nel potere della solidarietà e dell’istruzione. L’Italia fa la differenza, e questa è solo l’inizio.

L' Ucraina rinascerà, a partire dall'istruzione dei suoi giovani, dalla cultura. Riprendono i lavori alla Nuvola dell'Eur con un intervento del ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Alla Conferenza di Roma Meloni ha annunciato un aiuto sostanziale – 10 miliardi- per ricostruire l'indispensabile: strade, ponti, ospedali, chiese, scuole, coinvolgendso il meglio dell'imprenditoria italiana, sempre pronta a fare la differenza. Ebbene, le scuole sono il caposaldo. Lo sforzo economico per ricostruire l'Ucraina e dare futuro al suo popolo segue il filo conduttore dell' istruzione dei giovani.

