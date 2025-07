Valdichiana Village arrivano Benji & Fede

Valdichiana Village si prepara a un’estate indimenticabile, tra musica, convivialità e incontri di grande richiamo. Il ritorno delle Summer Nights, il format firmato Land of Fashion, trasformerà le serate in un viaggio tra eleganza e divertimento, con boutique aperte fino a tardi, delizie culinarie fino a mezzanotte e ospiti d’eccezione. La collaborazione con Radio Subasio arricchirà ulteriormente questa esperienza, portando parole e musica direttamente nel cuore della provincia.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Valdichiana Village celebra un’estate speciale, ricca di eventi e suggestioni: tornano le Summer Nights, il format firmato Land of Fashion che intreccia musica, parole ed emozioni in un’atmosfera elegante e rilassata, tra boutique aperte fino alle 23, food experience fino a mezzanotte e incontri con artisti e personaggi noti. Confermata anche per l’edizione 2025 la collaborazione con Radio Subasio, con il format “Parole e Musica”, un’occasione unica per ascoltare, dialogare e vivere da vicino storie e performance in un contesto accogliente, con appuntamenti sempre ad ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it