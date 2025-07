Vaccino Covid scontro tra Big Pharma appello di Pfizer e BioNTech contro sentenza Uk | Il nostro siero non ha violato brevetto Moderna

Lo scontro tra le Big Pharma si infiamma nel mondo del Covid-19: il tribunale del Regno Unito ha stabilito che il vaccino Comirnaty di Pfizer e BioNTech avrebbe violato un brevetto di Moderna, aprendo la strada a un risarcimento per le vendite post-marzo 2022. Mentre la disputa si intensifica, l'intero settore si interroga sulle implicazioni di questa battaglia legale. Una sfida che potrebbe ridefinire il futuro dei vaccini e della proprietà intellettuale nel mercato globale.

Secondo il tribunale, il vaccino Comirnaty di Pfizer e BioNTech avrebbe violato questo brevetto, rendendo Moderna idonea a ricevere un risarcimento per le vendite successive a marzo 2022. Ragion per cui adesso è scontro totale tra le Big Pharma Scontro tra Big Pharma in merito al vaccino Covi.