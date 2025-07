Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue | due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico

Una serata di relax si è trasformata in una drammatica emergenza per due giovani di Bisceglie, rimasti gravemente ustionati durante il tentativo di accendere un barbecue. La loro disavventura ha scosso tutta la comunità, che ora attende con preoccupazione notizie sul loro stato di salute. Un tragico promemoria dei rischi nascosti dietro semplici momenti di svago, che ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza in ogni occasione.

Un momento di svago si è trasformato in una terribile disavventura per due giovani, che nella serata di giovedì 11 luglio a Bisceglie, hanno tentato di accendere un barbecue, ma sono rimasti gravemente ustionati. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata al Policlinico di Bari, uno in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

