Usa piano tagli Trump | licenziati 1300 dipendenti pubblici

Il dipartimento di Stato americano sta attuando un pesante piano di riorganizzazione, licenziando oltre 1.300 diplomatici e funzionari pubblici. Questa manovra, avviata dall’amministrazione Trump all’inizio dell’anno, ha già coinvolto 1.353 persone, tra cui funzionari di carriera e del servizio estero. Sebbene lodati per le riforme, i commentatori si interrogano sulle conseguenze di questa drastica decisione per la diplomazia statunitense e la sua influenza a livello globale.

Il dipartimento di Stato americano sta licenziando oltre 1.300 diplomatici di carriera e funzionari pubblici in linea con un drastico piano di riorganizzazione avviato dall'amministrazione Trump all'inizio di quest'anno. Un alto funzionario del dipartimento di Stato ha detto che sono state inviate lettere di licenziamento a 1.107 funzionari pubblici e 246 funzionari del servizio estero con incarichi interni negli Stati Uniti. Sebbene lodati dall'amministrazione del presidente Donald Trump come misure necessarie e attese da tempo per rendere il dipartimento più snello ed efficiente, i tagli sono stati duramente criticati da diplomatici attuali ed ex diplomatici, secondo i quali indeboliranno l'influenza degli Stati Uniti e la loro capacità di contrastare le minacce esistenti ed emergenti all'estero.

