Usa | l’Fbi sottopone i dipendenti alla macchina della verità per testarne la lealtà

L’FBI sta intensificando l’uso del poligrafo per verificare la fedeltà dei propri dipendenti, un passo che ha sollevato numerosi interrogativi sulla trasparenza e la fiducia all’interno dell’agenzia. Due fonti anonime hanno rivelato al "New York Times" che questa pratica si è fatta più frequente con l’arrivo del nuovo direttore. Ma cosa significa davvero questa nuova politica per l’integrità dell’FBI e il suo modo di operare?

Usa, Fbi sottopone dipendenti alla macchina della verità “per testarne la lealtà” - L’FBI ha intensificato l’uso della macchina della verità per verificare la lealtà dei dipendenti, una pratica che si sarebbe fatta più frequente sotto la guida del nuovo direttore, Kash Patel, nominato da Donald Trump.

