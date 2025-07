Usa Fda approva vaccino Covid Moderna per bimbi da 6 mesi

Finalmente una svolta importante nella lotta contro il COVID-19: la FDA ha approvato il vaccino Moderna Spikevax per bambini dai 6 mesi agli 11 anni ad alto rischio. Questa novità promette di rafforzare la protezione dei più piccoli e contribuire a un ritorno più sicuro alla normalità . Con l’attenzione sempre rivolta alla salute infantile, questa approvazione rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela delle future generazioni.

Moderna, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda di licenza biologica supplementare per Spikevax, il vaccino anti-COVID-19 dell'azienda, nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni a maggior rischio di COVID-19.

