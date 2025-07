Usa Fbi usa macchina della verità per testare lealtà dei dipendenti fonti interne | Uso poligrafo più frequente da quando Patel è direttore

Il dibattito sull’uso della macchina della verità al FBI si fa sempre più acceso. Secondo il New York Times, l’impiego del poligrafo è aumentato notevolmente con la nomina di Kash Patel come direttore dell’agenzia, sotto l’amministrazione Trump. Questa strategia solleva interrogativi sulle pratiche di controllo e sulla fiducia interna. Ma cosa ci rivela davvero questa crescente tendenza?

