usa e cina misurano le distanze il dialogo prudente tra rubio e wang in attesa di un vertice trump xi

L'aria tra USA e Cina è di sospesa attesa: un dialogo delicato tra Rubio e Wang si svolge in un silenzioso gioco di sguardi e parole, mentre si attendono i vertici Trump-Xi. Entrambe le potenze si annusano, si valutano, cercando un fragile equilibrio tra confronto e cooperazione. È un balletto di distanze strategiche, volto a trovare punti di contatto senza spezzare l'incertezza del momento. La partita è aperta: il futuro dipende da come navigheranno queste acque elusive.

Usa e Cina si annusano, si cercano, si parlano, misurando tatticamente le loro distanze strategiche, cercando un modo per evitare che il confronto totale in corso scivoli verso derive incontrollabili. Si cercano terreni, per ora ibridi, per faccia a faccia finalizzati a capire come e dove posizionare i guardrail di una potenziale macro-intesa, ipotizzata dalle letture più pragmatiche delle relazioni internazionale, ma ancora tutt'altro che chiara negli eventuali lineamenti. Il primo incontro diretto tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri cinese, il capo della diplomazia della Repubblica popolare Wang Yi, si è svolto per esempio a margine del 58esimo vertice dell'Asean a Kuala Lumpur, in un contesto segnato da profonde tensioni geopolitiche.