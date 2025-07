Usa-Cina Rubio | fra Trump e Xi rapporto di lavoro molto positivo

Il rapporto tra i leader di Cina e Stati Uniti si conferma più solido che mai, con Marco Rubio che sottolinea un "molto positivo" legame tra Trump e Xi Jinping. Al vertice Asean di Kuala Lumpur, il Segretario di Stato americano ha evidenziato come la collaborazione tra le due potenze sia fondamentale per stabilità globale. Questo clima di fiducia apre nuove prospettive di dialogo e cooperazione internazionale, lasciando intravedere un futuro di maggiore dialogo e collaborazione tra le superpotenze mondiali.

Milano, 11 lug. (askanews) - Il rapporto di lavoro fra i presidenti di Cina e Stati Uniti è "molto positivo": lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine di un incontro con l'omologo cinese Wang Yi a margine del vertice Asean di Kuala Lumpur. "Il presidente (Trump) ha un rapporto di lavoro molto positivo con il presidente Xi Jinping e ovviamente il mio rapporto con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi dovrebbe riflettere questa situazione", ha concluso.

