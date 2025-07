Usa chiesti $20mln di risarcimento da avvocati di Mahmoud Khalil dopo scarcerazione lui | No a detenzione per chi protesta contro genocidio

Gli avvocati di Mahmoud Khalil, attivista palestinese e laureato alla Columbia University, hanno chiesto un risarcimento di 20 milioni di dollari dopo la sua scarcerazione. Khalil, 30 anni, è stato detenuto oltre tre mesi negli Stati Uniti per aver protestato contro il genocidio a Gaza, suscitando dibattiti sulla libertà di espressione e i diritti civili. Questa vicenda apre una finestra sulla complessa intersezione tra attivismo e diritto internazionale.

Khalil, 30 anni, è stato rilasciato dalla detenzione dell'immigrazione statunitense il mese scorso, dopo essere stato trattenuto per oltre 3 mesi a causa delle proteste contro il genocidio a Gaza

Buona notizia! L’attivista Mahmoud Khalil è stato scarcerato su cauzione e il 20 giugno finalmente ha potuto riabbracciare sua moglie e suo figlio. La detenzione di Khalil è stata il frutto delle ingiuste politiche dell’amministrazione Trump per mettere a tacer Vai su Facebook

Usa: liberare Mahmoud Khalil; Gli Stati Uniti perseguitano il dissenso: l'arresto di Mahmoud Khalil e la guerra contro le voci per la Palestina; Mahmoud Khalil: il sostegno di una rappresentante di Jewish Voices for Peace fuori dall'ICE di New York.

L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil chiede 20 milioni di dollari di risarcimento a Trump: «Arresto illegale e punitivo» - Il 30enne, ex studente della Columbia University, è stato rilasciato lo scorso 20 giugno, dopo 104 giorni di detenzione: «Non mi importa dei soldi, quello che voglio davvero è responsabilità» L'artico ... Secondo msn.com

L’attivista palestinese Mahmoud Khalil è libero, l’ordine del ... - Mahmoud Khalil, laureato alla Columbia University e attivista, ha dichiarato che l’amministrazione Trump “ha scelto la persona sbagliata” da prendere di mira nella repressione degli studenti ... Si legge su msn.com