Us Città di Fasano | ufficiale il difensore Stefano Molinari arriva l’ok per la Serie D

L’Us Città di Fasano si rinforza con un colpo importante: Stefano Molinari, difensore centrale classe 2000 e alto 1,88 m, proveniente dal Varese, rafforza il reparto difensivo della squadra. Con un background di 71 presenze tra Serie C, Coppa Italia e Serie D, Molinari porta esperienza e solidità alla rosa. Questo acquisto rappresenta un passo deciso verso l’obiettivo di dominare anche in Serie D, e i tifosi possono sognare in grande.

FASANO - L’Us Città di Fasano annuncia la firma del difensore centrale Stefano Molinari, proveniente dal Varese. L’atleta, classe 2000 ed alto 1,88 m, ha collezionato 71 presenze tra Serie C, Coppa Italia e Coppa Serie C con la maglia del Pro Patria, mentre in Serie D, tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: serie - fasano - città - difensore

Spareggio promozione serie A2: Vtb Fcredil sfida Pantaleo Podio a Fasano - Oggi si gioca la seconda sfida dello spareggio promozione in serie A2 di volley femminile. La Vtb Fcredil punta a chiudere un percorso vincente, dopo il trionfo in Coppa Italia di serie B1.

+++CALCIOMERCATO, SI "INFIAMMA" IL MERCATO DELLE PUNTE: ECCO I NUOVI ATTACCANTI DI FIDELIS ANDRIA E BARI – SERIE D, FASANO: LIVE CON IL PRESIDENTE IVAN... Vai su Facebook

Us Città di Fasano: ufficiale il difensore Stefano Molinari, arriva l’ok per la Serie D; Us Città di Fasano: ufficiale il difensore Stefano Molinari, arriva l’ok per la Serie D; US Città di Fasano, ufficiale il difensore centrale Stefano Molinari.