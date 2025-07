Ursula si butta a destra per restare in sella | Bruxelles congela le norme green

Ursula von der Leyen, con il suo pragmatismo politico, si trova ora a dover fare una difficile scelta tra sostenere le green policies o mantenere il consenso in Europa. Di fronte alla decisione di congelare le norme ambientali, la sua mossa sembra più quella di un’abile equilibrista che di una leader decisa. In un panorama europeo sempre più diviso, il suo prossimo passo potrebbe ridefinire il futuro della sostenibilità ...

Appena arrivata a Bruxelles nel 2019, Ursula von der Leyen aveva fatto convertire un bagno adiacente al suo ufficio, al tredicesimo piano del palazzo Berlaymont dove ha sede la Commissione europea, in una camera da letto. Compressa nella prospettiva del bunker – era stata eletta per il rotto della cuffia, con soli 9 voti (quelli dei 5 stelle, ndr) in piĂą di quelli necessari per l’investitura e un centinaio di franchi tiratori – il presidente aveva preferito alloggiare in una stanza di 25 metri quadri anzichĂ© in un residence, come aveva fatto il suo predecessore Jean-Claude Juncker, un po’ per la sua ossessione maniacale per il lavoro, un po’ per sottrarsi alle dinamiche della “bolla” bruxellese. 🔗 Leggi su Panorama.it