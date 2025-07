Urso garantita proroga della cassa per lavoratrici La Perla

Il ministro delle Politiche Industriali ha annunciato con entusiasmo: "Abbiamo mantenuto tutti gli impegni. La Perla, simbolo del Made in Italy, può ora contare su una proroga della cassa integrazione per le sue lavoratrici, garantendo un supporto fondamentale in questo momento di rinnovamento. È un passo importante per tutelare i diritti e il futuro delle donne che contribuiscono con passione alla rinascita dell’azienda."

"Abbiamo mantenuto tutti gli impegni. Abbiamo salvato l'azienda, icona storica del Made in Italy, con un grande attore internazionale che ha un piano di rilancio industriale con nuove assunzioni. E ora abbiamo garantito un ulteriore e significativo risultato in favore delle lavoratrici de La Perla: formalmente riconosciuto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a coloro che ne rischiavano l'esclusione". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, annunciando a margine dell'esame congiunto che si è svolto presso il ministero del Lavoro, d'intesa con il Mimit, riguardo alla proroga della cassa integrazione straordinaria per le 37 lavoratrici coinvolte nella procedura di liquidazione giudiziale di La Perla Global Management Uk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Urso, garantita proroga della cassa per lavoratrici La Perla

