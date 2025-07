Ups Collesalvetti Uiltrasporti attacca Logistica e distribuzione srl | Gravissima compromissione delle relazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori

La Uiltrasporti Toscana denuncia un grave peggioramento nelle relazioni sindacali presso UPS Collesalvetti, evidenziando una compromissione dei diritti dei lavoratori e una crisi che minaccia il dialogo sociale. In un momento cruciale, l’organizzazione ha deciso di rendere pubblica questa emergenza, alzando il livello di attenzione sulla tutela dei dipendenti. La situazione richiede interventi immediati e concreti per ripristinare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa della Uiltrasporti Toscana in merito alla situazione lavorativa nella filiale Ups di Colelsalvetti nella Logistica e distribuzione s.r.l. di Collesalvetti La Uiltrasporti Toscana alza il livello di guardia e rende pubblica la grave. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Ups Collesalvetti, Uiltrasporti contro Logistica e distribuzione srl: Compromessi diritti dei lavoratori.

